Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Зимнем театре в Сочи в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Традиционно мероприятие проходило ежегодно в начале июня, однако из-за пандемии коронавируса его временно перенесли на сентябрь. Из-за санитарных ограничений из программы "Кинотавра" исключены светские мероприятия.
Несмотря на это, традиционная красная дорожка сохранилась, хотя и без зрителей. По ней прошли актеры Екатерина Шпица, Анна Слю, Денис Шведов, Юлия Ауг, Владимир Вдовиченков и другие.
По словам председателя жюри основного конкурса, режиссера Бориса Хлебникова, фестиваль 2020 года он хотел бы запомнить за счет ярких фильмов, а не экстраординарных обстоятельств.
"Ужасно хочется найти внутри этой программы большие события, чтобы мы спорили, ругались между собой, чтобы "Кинотавр" оставался в памяти не как "Кинотавр" пандемийный, а как фестиваль больших открытий", – заявил он.
В основную конкурсную программу 2020 года жюри включило фильмы "Вмешательство" Ксении Зуевой, "Глубже!" Михаила Сегала, "Город уснул" Марии Игнатенко, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Китобой" Филиппа Юрьева и другие картины. Вне конкурса покажут фильм "UFO" Ивана и Геннадия Вырыпаевых.
"Кинотавр–2020" завершится в Сочи 18 сентября.
Как стало известно в июле, в октябре 2020 года может состояться церемония вручения театральной премии "Золотая маска". Мероприятие пройдет в концертном зале парка "Зарядье".
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