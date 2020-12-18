HBO показал тизер спецвыпуска "Друзей" и приквела "Игры престолов"

Видео YouTube / HBO Max

Сервис HBO Max представил проморолик, анонсирующий проекты, которые предложат подписчикам стриминга в 2021-2022 годах. Видео разместили на YouTube-канале платформы.

Так, в сервисе выпустят долгожданный специальный эпизод ситкома "Друзья" с исполнителями главных ролей, а также "Дом дракона" – сюжетный приквел "Игры престолов".

Кроме того, в ролике есть короткие отрывки из новой версии сериала "Сплетница", а также реклама фильма "Чудо-женщина", которая выйдет в прокате и в стриминге одновременно, и режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера.

Ранее сообщалось, что звездные исполнители главных ролей в телесериале "Друзья" вернутся к своим образам в спецвыпуске, который станет продолжением знаменитого шоу. По некоторым данным, серия может быть оформлена как воссоединение не героев, а актеров.