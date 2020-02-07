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В мире

16:58

Спецвыпуск сериала "Друзья" покажут в стриминговом сервисе

культура досуг за рубежом

Фото: стоп-кадр из сериала "Друзья", 1994 г., реж. Гари Хэлворсон, Кевин Брайт

Звездные исполнители главных ролей в телесериале "Друзья" вернутся к своим образам в спецвыпуске, который станет продолжением знаменитого шоу. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Об участии в съемках договорились Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри. По предварительной информации, каждому из них заплатят порядка 3–4 миллионов долларов.

Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года. Ежемесячную плату за пользование услугами платформы планируют установить на уровне 15 долларов.

Телевизионный сериал "Друзья" выходил в эфире с 1994 по 2004 год. Он стал настолько популярен, что первое фото в Instagram Дженнифер Энистон с коллегами по съемочной площадке стало вирусным и набрало почти 16 миллионов лайков.

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