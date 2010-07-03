Создатели сериала "Друзья" рассказали о вычеркнутых эпизодах

Фото: кадр из сериала "Друзья"

Историк поп-культуры и писатель Сол Аустерлиц раскрыл детали вычеркнутых из сценария эпизодах сериала "Друзья". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В посвященной легендарному сериалу книге Аустерлиц рассказывает о сюжетных ходах, которые были изменены по факту работы над ними. Так, он раскрыл эпизод героя Мэтью Перри – Чендлера Бинга. Тот должен быть проникнуть в бар для мужчин, где готовились его любимые сэндвичи с тунцом. Однако Перри не захотел снимать этот эпизод, сценаристы с ним согласились.

Еще один вычеркнутый момент касался Чендлера, пошутившего в аэропорту насчет таблички, запрещающей отпускать шутки про бомбы и угон самолета. В итоге он должен был предстать перед охраной воздушной гавани.

А Рейчел Грин должна была ответить взаимностью Гюнтеру из "Центральной кофейни" и съехаться с ним. Однако этот эпизод также вычеркнули из сценария.

Продюсеры сериала сожалеют, что не смогли повернуть другим образом эпизод, в котором Фиби встречается с преследователем своей сестры-близнеца Урсулы, а также над серией, где романтический вечер Фиби с героем Чарли Шина портится из-за ветрянки.

22 сентября 1994 года вышла первая серия американского комедийного телесериала "Друзья", рассказывающего о жизни шестерых друзей. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус". С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала.

