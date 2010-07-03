Создатели сериала "Друзья" рассказали о вычеркнутых эпизодах

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Фото: кадр из сериала "Друзья"
Историк поп-культуры и писатель Сол Аустерлиц раскрыл детали вычеркнутых из сценария эпизодах сериала "Друзья". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В посвященной легендарному сериалу книге Аустерлиц рассказывает о сюжетных ходах, которые были изменены по факту работы над ними. Так, он раскрыл эпизод героя Мэтью Перри – Чендлера Бинга. Тот должен быть проникнуть в бар для мужчин, где готовились его любимые сэндвичи с тунцом. Однако Перри не захотел снимать этот эпизод, сценаристы с ним согласились.
Еще один вычеркнутый момент касался Чендлера, пошутившего в аэропорту насчет таблички, запрещающей отпускать шутки про бомбы и угон самолета. В итоге он должен был предстать перед охраной воздушной гавани.
А Рейчел Грин должна была ответить взаимностью Гюнтеру из "Центральной кофейни" и съехаться с ним. Однако этот эпизод также вычеркнули из сценария.
Продюсеры сериала сожалеют, что не смогли повернуть другим образом эпизод, в котором Фиби встречается с преследователем своей сестры-близнеца Урсулы, а также над серией, где романтический вечер Фиби с героем Чарли Шина портится из-за ветрянки.
22 сентября 1994 года вышла первая серия американского комедийного телесериала "Друзья", рассказывающего о жизни шестерых друзей. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус". С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала.
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