Больше чем "Друзья": учимся на романтических ошибках из легендарного сериала

22 сентября 1994 года вышла первая серия "Друзей". Для многих этот сериал стал своеобразным путеводителем по жизни: в главных героях многие видели себя, им подражали, на их ошибках учились. Прошло 24 года с моменты премьеры, но история "Друзей" все такая же правдивая.

Редакция портала Москва 24 пересмотрела сериал и подготовила инструкцию: что делать, а чего лучше избежать во время романтических свиданий.

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

"Друзья" признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения, получил множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус". Этот проект был стопроцентным попаданием, с большим успехом демонстрировался в различных странах мира и обрел множество поклонников. Сериалпризнан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения, получил множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус". Этот проект был стопроцентным попаданием, с большим успехом демонстрировался в различных странах мира и обрел множество поклонников. Рейчел, Моника, Фиби, Росс, Чендлер и Джоуи стали для зрителей не просто друзьями, но и членами семьи, которые живут по соседству и, кажется, в любой момент каждый может заглянуть в ту самую квартиру на Манхеттене. Кстати, если непрерывно смотреть "Друзей" 24 часа в сутки, то 10 лет поместятся в три дня, 14 часов и 32 минуты!



Кот раздора

2 сезон, 7 серия

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

Рейчел (которая не так давно осознала свою любовь к Россу) идет на свидание со знакомым Моники. Она надеется хоть немного отвлечься от своей несчастной любви, но не тут-то было. Ведь Росс уже с кем-то встречается, и у него все серьезно. Они со своей новой подружкой планируют... завести кота! Кажется, что в этом милом питомце скопилась вся вселенская боль Рейчел: и неудачные отношения, и зависть, и ревность, и неразделенные чувства...

В общем, вместо того, чтобы флиртовать со своим новым знакомым, Рейчел весь вечер рассказывает ему про кота Росса. С каждым новым бокалом шампанского история становится все абсудрнее. В итоге Рейчел забывает про своего спутника и, пьяная, звонит Россу.

Прежде чем отправляться на свидание и начинать новые отношения, разберитесь в себе. Может, вы еще не отпустили неудачный роман или используете романтическую встречу в корыстных целях. В таком случае свидание превратится в катастрофу и для вашего спутника, и для вас.



Под знаком Большой медведицы

2 сезон, 15 серия

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

Росс и Рейчел снова вместе. Они собираются на романтическое свидание, но в их планы вмешивается работа – Росса срочно вызывают в музей. Но он не намерен менять свои планы. Росс берет инициативу в свои руки: шкура от экспоната, две коробочки сока, бутерброд и звездное небо в планетарии. Романтическому свиданию быть.

Импровизируйте и удивляйте, меняйте локации и декорации своих свиданий. И, главное, не пытайтесь создать идеальный вечер. Ведь самые волшебные моменты создаются случайно.



Отношения в тайне

сезон 5, серия 2

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

Моника и Чендлер влюблены друг в друга, но пока не решаются рассказать о своих отношениях друзьям и встречаются тайно. Они устраивают свидание в ванной с мыльной пеной, свечами и шампанским. Но всю романтику портит внезапное появление Джоуи. Моника быстро уходит под воду, пока Чендлер и Джоуи обсуждают хрустящих жареных цыплят.

Если пока вы не готовы афишировать свои отношения, устраивайте свидания в тех местах, где вас точно не увидят ваши знакомые, а не в общей ванне с соседом по квартире. Подумайте, например, о ванне в другом городе.



Опасная кожа

сезон 5, серия 11

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

Перед свиданием Росс решил кардинально сменить стиль и купил кожаные штаны. На романтической встрече все было идеально: уютный диван, трогательный фильм, красивая девушка. Беда, как говорится, пришла, откуда не ждали: через несколько минут с начала свидания кожа под штанами начала предательски гореть. Вспотевшие ноги скрипят при малейшем движении, Росс бежит в ванну, чтобы решить проблему, он снимает штаны, но вот надеть обратно уже не может: ноги распухли или штаны сели – уже неважно. Росс в панике звонит своему другу Джоуи, который в ответ дает, как всегда, абсурдные советы. В итоге из туалета Росс выходит к девушке весь в белой присыпке и молочке для тела, грязный и униженный происходящим.

На свидании не пытайтесь быть тем, кем не являетесь.



Демонические зубы

6 сезон 8 серия

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

Росс пригласил на свидание красивую девушку, а перед этим отбелил зубы. Но слегка переборщил: Фиби даже начала кричать, что Росс – демон. Уже во время свидания он стал прикрывать рот всем что попадается под руку, вплоть до куска хлеба. Все окончательно портит флуоресцентная лампа: в комнате не видно ничего, кроме его зубов.

Перед свиданием, особенно если оно первое, мы стараемся продумать собственный внешний вид, и иногда излишне тщательно. Не переборщите! Главное – чувствовать себя комфортно и естественно.



Обольщение лобстером



8 сезон 12 серия

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

Рейчел ждет ребенка, ходить на свидания мешает живот. Джоуи решил устроить подруге поход в ресторан, и сначала она заказала слишком много, а потом ребята ради смеха стали тестировать друг на друге уловки обольщения. В итоге Джоуи влюбился в Рейчел, от чего остался в полнейшем шоке.

Пригласить старого друга на ужин всегда отличная идея. Даже если из этого не получится романтической истории с продолжением, по крайней мере, отлично проведете вечер.



Левый Майк



9 сезон, 3 серия

Фото: кадр из телесериала "Друзья"/Создатель Дэвид Крейн, Марта Кауффман. Продюсер Дэвид Крейн, Марта Кауффман

Джоуи и Фиби решают устроить двойное свидание, ведь это простой способ познакомиться с новыми людьми. Но Джоуи напрочь забыл о договоренности! Ему пришлось наспех искать незнакомца, который согласится на авантюру, и придумывать ему душещипательную легенду о крепкой дружбе. Но, не будем забывать, что это все-таки Джоуи. Он зовет на свидание первого встречного (по имени Майк), уверяет Фиби в том, что они школьные друзья, и зачем-то добавляет, что их связывает давняя трагедия: якобы Майк однажды сбил мать Джоуи на машине. Естественно, Фиби быстро поняла, что эта история – ложь и абсурд. Впрочем, все кончилось хэппи-эндом: через 26 серий Фиби и Майк сыграли свадьбу.

Предложите кому-то из друзей устроить двойное свидание: может вы встретите свою вторую половину именно так?

