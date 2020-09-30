Дженнифер Энистон задумалась о завершении карьеры

Фото: AP/Invision for the Television Academy

Голливудская актриса Дженнифер Энистон заговорила о завершении карьеры. Об этом сообщают "Дни.ру".

Знаменитость отметила, что мысли о смене профессии преследуют ее уже около двух лет, добавив, что к актерскому ремеслу она охладела. Энистон сама не знает, какой проект может вернуть ей былой интерес к профессии.

"Такое случалось после того, как я заканчивала работу и думала: "Ого, это действительно высосало из меня жизнь", – рассказала Энистон.

При этом она призналась, что чувствует себя счастливой, когда занимается дизайном интерьеров.

Дженнифер Энистон обрела популярность в 90-е годы прошлого века. Одной из популярных ролей актрисы стала роль Рейчел Грин в сериале "Друзья". Также Энистон является обладательницей нескольких престижных наград. Среди продюсеров и режиссеров звезда пользуется огромной популярностью.

Ранее сообщалось, что бывшие возлюбленные Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова начали флиртовать. Правда, во время читки сценария. Однако и это подарило поклонникам знаменитостей надежду на их воссоединение.

