Дженнифер Энистон задумалась о завершении карьеры

30 сентября, 15:15
Фото: AP/Invision for the Television Academy
Голливудская актриса Дженнифер Энистон заговорила о завершении карьеры. Об этом сообщают "Дни.ру".
Знаменитость отметила, что мысли о смене профессии преследуют ее уже около двух лет, добавив, что к актерскому ремеслу она охладела. Энистон сама не знает, какой проект может вернуть ей былой интерес к профессии.
"Такое случалось после того, как я заканчивала работу и думала: "Ого, это действительно высосало из меня жизнь", – рассказала Энистон.
При этом она призналась, что чувствует себя счастливой, когда занимается дизайном интерьеров.
Дженнифер Энистон обрела популярность в 90-е годы прошлого века. Одной из популярных ролей актрисы стала роль Рейчел Грин в сериале "Друзья". Также Энистон является обладательницей нескольких престижных наград. Среди продюсеров и режиссеров звезда пользуется огромной популярностью.
Ранее сообщалось, что бывшие возлюбленные Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова начали флиртовать. Правда, во время читки сценария. Однако и это подарило поклонникам знаменитостей надежду на их воссоединение.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
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