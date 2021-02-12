В HBO рассказали, когда начнут снимать приквел "Игры престолов"

Фото: кадр из сериала "Ира престолов", создатели – Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, НВО

В апреле 2021 года начнутся съемки сериала "Дом дракона" о доме Таргариенов, сообщает "Газета.ру".

По словам контент-менеджера HBO Max и HBO Кейси Блойз, она посетит съемочную площадку приквела "Игры престолов", если успеет пройти вакцинацию.

Уточняется, что события сериала "Дом драконов" будут разворачиваться за 300 лет до произошедшего в саге "Песнь Льда и Огня". В главных ролях зрители увидят Эмму Д'Арси, Мэтта Смита, Пэдди Консидайна, Оливию Кук.

Ранее телеканал HBO приступил к работе над вторым приквелом сериала "Игра престолов". Уточнялось, что будет экранизирована серия повестей писателя Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге".