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Культура

14:21

HBO разрабатывает три сериала по мотивам "Игры престолов" – СМИ

культура кино

Фото: кадр из фильма "Игра Престолов"; режиссер – Нил Маршалл; производство – HBO

Стриминговая платформа HBO готовит к выпуску три сериала, которые основаны на саге "Игра престолов". Об этом сообщает портал Deadline.

Главным героем одного из шоу станет Корлис Веларион, а для работы над сериалом приглашен шоураннер "Рима" Бруно Хеллер.

Один из сериалов станет приквелом, описывающим события за тысячу лет до основной истории, другой посвятят жителям бедного района одного из ключевых городов "Игры престолов".

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года стартуют съемки еще одного приквела к знаменитому сериалу, проекта "Дом дракона". События этой истории будут развиваться за 300 лет до истории "Игры престолов".

Кроме того, в разработке находится экранизация серии историй Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге". Действие этих произведений также происходит в мире саги.

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