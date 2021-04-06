По случаю десятилетия "Игры престолов" выпустят яйцо "Фаберже"

Фото: twitter.com/officialfaberge
Ювелирная компания "Фаберже" выпустит уникальное яйцо в честь десятилетнего юбилея выхода первой серии знаменитой саги "Игра престолов". Об этом сообщает "Газета.ру".
Цена такого изделия составит 2,2 миллиона долларов. Оно будет украшено бриллиантами и рубинами, а дизайн будет посвящен истории одного из персонажей сериала Дейенерис Таргариен.
Дизайном яйца занимались ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон.
Кроме того, на протяжении всего апреля будет отмечаться "железная годовщина" в честь десятилетия телеэпопеи.
Также фанаты смогут приобрести новое крафтовое пиво с отсылкой на сериал и фигурки с героями сериала от Funko Pop ограниченной коллекции.
Ранее стало известно, что стриминговая платформа HBO готовит к выпуску три сериала, которые основаны на саге "Игра престолов". Главным героем одного из шоу станет Корлис Веларион, а для работы над сериалом приглашен шоураннер "Рима" Бруно Хеллер.
Один из сериалов станет приквелом, описывающим события за тысячу лет до основной истории, другой посвятят жителям бедного района одного из ключевых городов "Игры престолов".
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