HBO запустил в производство приквел "Игры престолов"

Фото: twitter.com/GameOfThrones

Телеканал HBO начал подготовку к съемках сериала "Дом дракона", который является приквелом культового шоу "Игра престолов". Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте проекта.

В Сети также опубликовали первые закулисные фотографии актеров. Задействованные в сериале артисты собрались вместе для первой читки сценария.

На снимках запечатлели весь основной актерский состав "Дома дракона", в числе которых Пэдди Консидайн (он исполнит роль короля Визериса Таргариена) и Оливия Кук (получившая роль Алисенты Хайтауэр). Читка проходила с соблюдением социальной дистанции.

События сериала "Дом дракона" происходят примерно за 300 лет до "Игры престолов", они отразят гражданскую войну между представителями дома Таргариенов. Музыку для проекта напишет Рамин Джавади, автор саундтрека к "Игре престолов".

Ранее сообщалось, что культовый сериал HBO обзаведется еще тремя спин-оффами. Действие одного из них будет проходить примерно за тысячу лет до событий, показанных в "Игре престолов".