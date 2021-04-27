HBO запустил в производство приквел "Игры престолов"

Фото: twitter.com/GameOfThrones
Телеканал HBO начал подготовку к съемках сериала "Дом дракона", который является приквелом культового шоу "Игра престолов". Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте проекта.
В Сети также опубликовали первые закулисные фотографии актеров. Задействованные в сериале артисты собрались вместе для первой читки сценария.
На снимках запечатлели весь основной актерский состав "Дома дракона", в числе которых Пэдди Консидайн (он исполнит роль короля Визериса Таргариена) и Оливия Кук (получившая роль Алисенты Хайтауэр). Читка проходила с соблюдением социальной дистанции.
События сериала "Дом дракона" происходят примерно за 300 лет до "Игры престолов", они отразят гражданскую войну между представителями дома Таргариенов. Музыку для проекта напишет Рамин Джавади, автор саундтрека к "Игре престолов".
Ранее сообщалось, что культовый сериал HBO обзаведется еще тремя спин-оффами. Действие одного из них будет проходить примерно за тысячу лет до событий, показанных в "Игре престолов".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: