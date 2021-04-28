Звезда сериала "Игра престолов" сообщила о появлении первенца

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Звезда сериала "Игра престолов" Натали Дормер сообщила о появлении первенца, сообщают "Дни.ру".

Несколько месяцев актриса скрывала пополнение. Оказалось, что ребенок у нее родился еще в январе.



39-летняя знаменитость впервые стала мамой еще в январе. По ее словам, беременность совпала с периодом самоизоляции из-за пандемии коронавируса, поэтому скрыть ее оказалось довольно просто.

Дормер призналась, что новый статус делает ее невероятно счастливой. Единственное, чего не хватает знаменитости, – это полноценного сна.

Ранее сообщалось, что культовый сериал HBO "Игра престолов" обзаведется еще тремя спин-оффами. Действие одного из них будет проходить примерно за тысячу лет до событий, показанных в "Игре престолов".