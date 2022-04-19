Marvel выпустила тизер к фильму "Тор: Любовь и гром"

Видео: YouTube-канал Marvel Entertainment

Кинематографическая вселенная Marvel показала официальный тизер фильма "Тор: Любовь и гром".

Согласно тизеру, Тор после столкновения с Таносом пытается прийти в себя, путешествуя вместе со Стражами Галактики. Супергерой занимается обычными делами, когда появляется Джейн Фостер, которая подняла молот Мьельнир и получила силу Тора.

В фильме появится и новый злодей Горр, которого сыграет Кристиан Бейл. Премьера фильма Тайки Вайтити запланирована на 8 июля.

Ранее сообщалось, что в повторный прокат в России выйдут фильмы "Ла-Ла Ленд", "Королевство кривых зеркал" и "Осенний марафон". Первую картину можно будет посмотреть на английском языке с русскими субтитрами. Указанные фильмы покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов России.

