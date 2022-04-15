В Петербурге проходят съемки приквела кинокомикса "Майор Гром" – "Ленфильм"

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"; режиссер – Олег Трофим; производство – Bubble Studio
В исторических местах Санкт-Петербурга, а также в павильонах "Ленфильма" проходят съемки приквела фильма "Майор Гром: Чумной доктор". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала питерская киностудия.
"Создатели блокбастера "Майор Гром: Чумной доктор" работают над приквелом о детстве главного героя. <...> Съемки проходят в павильонах "Ленфильма" и исторических местах города, в том числе на Исаакиевской площади, в Мраморном дворце", – говорится в публикации.
Сюжет нового фильма будет разворачиваться за 20 лет до событий "Чумного доктора". Основным действующим лицом станет отец главного героя прошлой ленты, Константин Гром: он пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, а его сын ввязывается в сомнительные авантюры, пытаясь заработать денег.
Режиссером новой картины вновь выступает Олег Трофим. Продюсируют фильм между тем Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Премьера кинокомикса намечена на январь 2023 года. Он станет эксклюзивом для стриминговой платформы "Кинопоиск".
"После первого фильма появилось большое желание шагнуть еще дальше. <...> Было важной задачей построить мосты во всей вселенной <...> с уже существующим фильмом и с фильмом, который, я очень надеюсь, мы сделаем в будущем. Мы объясняем, почему взрослый Игорь Гром стал именно таким, почему у него такое хмурое лицо", – рассказал режиссер Олег Трофим.
В конце прошлого года "Майор Гром: Чумной Доктор" занял двадцатое место в рейтинге самых просматриваемых картин на стриминговом сервисе Netflix. Летом того же года картина возглавляла топ-10 самых популярных фильмов на платформе, а также долгое время оставалась в десятке рейтинга почти в 30 странах.
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