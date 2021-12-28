Фильм "Майор Гром" вошел в двадцатку самых просматриваемых на Netflix

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"; режиссер – Олег Трофим; производство – Bubble Studio
Российский фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" занял двадцатое место в рейтинге самых просматриваемых картин на стриминговом сервисе Netflix в 2021 году. Это следует из данных портала FlixPatrol, который отслеживает статистику просмотров онлайн-платформ.
Летом картина возглавляла топ-10 самых популярных фильмов на платформе, а также долгое время оставалась в десятке рейтинга почти в 30 странах.
Приключенческий боевик режиссера Олега Трофима является экранизацией серии популярных российских комиксов "Майор Гром" издательства Bubble. Кинолента рассказывает историю о полицейском, чью размеренную жизнь круто меняет человек в маске Чумного Доктора.
После премьеры в кинотеатрах, которая состоялась 1 апреля, права на показ российского блокбастера приобрел Netflix.
The City: "Майор Гром: Чумной Доктор"
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