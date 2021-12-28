Режиссер "Игры в кальмара" рассказал о планах снять третий сезон сериала

Фото: кадр из сериала “Игра в кальмара”; режиссер – Кван Дон Хек; производство – Siren Pictures

Режиссер Хван Дон-хек ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках третьего сезона сериала "Игра в кальмара". Об этом он рассказал телеканалу KBS.

"Я веду переговоры с Netflix о втором и третьем сезонах. В ближайшее время мы достигнем результата", – сказал режиссер.

Ранее Хван Дон-хек заявил, что сериал получит продолжение. Он отметил, что авторы шоу испытывают серьезное давление со стороны поклонников сериала, которые требуют съемок второго сезона. Это, по его словам, не оставило создателям выбора.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

