Звезда "Игры в кальмара" исполнит главную роль в "Бумажном доме"

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix

Звезда сериала "Игра в кальмара" Пак Хэ-су исполнит одну из главных ролей в корейской версии "Бумажного дома" стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает "Газета.ру".

Актер сыграет персонажа по имени Берлин. Однако дата премьеры шоу режиссера Ким Сон-хона ("Голос", "Игра лжецов", "Гость" и "Черный") и продюсера Алекса Пина (шоураннер "Бумажного дома") пока неизвестна.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

