Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" завоевал приз в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music In Media Awards, сообщает РИА Новости.

Автором музыки стал южнокорейский композитор Чон Чже Иль. За приз в этой номинации также боролись американские сериалы "Локи", "Ванда/Вижн", комедийный сериал "Тед Лассо" и мини-сериал "Холстон".

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

