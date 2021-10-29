Шереметьево перейдет на осенне-зимнее расписание полетов с 31 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Шереметьево начнет работать в формате осенне-зимнего расписания с 31 октября, передает Агентство "Москва".

"Международный аэропорт Шереметьево с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать по 26 марта 2022 года", – рассказали в пресс-службе авиагавани.

На период зимней навигации в Шереметьево будут доступны полеты по 142 маршрутам, из которых 64 составляют внутренние и 78 – международные. Базовый перевозчик аэропорта, "Аэрофлот", будет выполнять рейсы по 119 направлениям.

По данным пресс-службы аэропорта, в зимний период маршрутная сеть будет расширена за счет открытия ряда направлений базовых авиаперевозчиков и прихода новых авиакомпаний – будут доступны перелеты в Абу-Даби, Ган, Маскат и на Маврикий, а также в Доху и Гомель.

В Шереметьево также завершили комплекс мероприятий по подготовке аэродрома и наземной техники для обслуживания воздушных судов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Для поддержания работы аэропорта привлекут более 190 единиц спецтехники. Еще более 660 единиц будут работать на обслуживании воздушных судов.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево из-за плановых работ на железной дороге с 30 октября по 5 ноября. Ознакомиться с обновленным расписанием можно в мобильном приложении перевозчика.