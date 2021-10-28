Расписание "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится с 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево из-за плановых работ на железной дороге с 30 октября по 5 ноября. Об этом сообщается на сайте компании.

30 октября поезда с Белорусского вокзала будут отправляться по графику до 21:35 включительно. Остальные рейсы отменены. В обратном направлении составы будут курсировать до 21:17 включительно. При этом рейс в 16:55 проследует только до Белорусского вокзала.

31 октября поезда до аэропорта будут отправляться в 07:02, 09:35, 10:40, 12:10, 13:25, 15:05, 16:35, 17:55, 19:40, 21:34. А с 21:35 составы будут курсировать по обычному расписанию. Из Шереметьево поезда отправятся в 05:24, 08:27, 09:47, 11:07, 12:31, 13:42, 15:47, 18:47, 20:17, 21:47, 22:17, 22:47, 23:47. При этом самый ранний экспресс проследует только до Белорусского вокзала.

В первые два дня ноября поезда будут ходить по обычному графику. Поезд в 23:47 из Шереметьево будет отменен.

4 и 5 ноября составы в аэропорт будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Он же станет конечной остановкой в обратном направлении.

В аэропорт также можно добраться на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". 31 октября они будут курсировать между станцией и терминалами В, С и D каждые 20 минут. При следовании из терминала D автобусы будут делать остановку у терминала "Аэроэкспресс".

6 ноября поезда "Аэроэкспресса" от Одинцова до Шереметьево и обратно будут курсировать в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что впервые в истории столичного метро одновременно будет открыто 10 станций. Речь идет об участке Большой кольцевой линии, на которой уже сейчас работают 12 станций. БКЛ может стать рекордсменом по протяженности. Сейчас лидером является Вторая кольцевая линия пекинского метро – 57 километров. Длина московской БКЛ составит 70 километров.

