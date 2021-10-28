Комбинированную схему движения поездов разработали для МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве для МЦД-3 разработали комбинированную схему движения поездов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, поезда будут следовать по маршруту Зеленоград – Раменское и из дальнего Подмосковья до Ленинградского или Казанского вокзала. Средний интервал движения поездов составит пять минут.

"С нашими коллегами из РЖД разработали комбинированную схему движения, при которой появятся и сквозные маршруты, и сохранятся рейсы до вокзалов. Поэтому пассажиры смогут выбрать самый удобный", – подчеркнул Ликсутов.

На МЦД-3 будет 42 станции, с 14 из которых можно будет пересесть на наземный транспорт, другие диаметры, Кольцевую или Большую кольцевую линии метро и Московское центральное кольцо. Диаметр планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее в России предложили сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных семей по всей стране. Речь идет обо всех видах городского транспорта: трамваях, троллейбусах, метрополитене, автобусах, внутрирайонных и пригородных электричках.

Профильная комиссия Мосгордумы поддержала в первом чтении проект о предоставлении права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и их детям до 18 лет.

