Собянин открыл новый пригородный вокзал Кокошкино будущего МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл станцию Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции. В будущем пригородный вокзал войдет в состав четвертого маршрута МЦД.

Собянин подчеркнул, что строительство объекта продолжалось два года.

"В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает – комфорт дает. Но самое главное – это быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички", – отметил Собянин.

Мэр столицы рассказал, что в этом году в эксплуатацию введут еще два пригородных вокзала.

"Это будет частью МЦД-4 – самого крупного МЦД, соединит семь вокзалов Москвы. На все вокзалы отсюда можно будет приехать, практически на все", – добавил Собянин.

В ходе реконструкции был построен вокзал площадью 4 800 квадратных метров. Внутри обустроили терминал с двумя кассами, систему навигации, установили турникеты. На двух платформах организовали скамейки, стойки SOS и автоматы по продаже билетов.

Новый вокзал должен улучшить комфорт поездок примерно 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и ближайших СНТ. В 2022 году власти планируют благоустроить территорию вблизи станции.



Начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО "РЖД" Олег Тони рассказал, что в ближайшие два месяца будет открыто еще три станции – Аминьевская, Матвеевская и Минская.

Ранее сообщалось, что на станции Балашиха Горьковского направления МЖД открыли новую платформу, вестибюль, два турникетных павильона и крытый пешеходный мост. На участке от станции Стройка до Балашихи ввели в эксплуатацию второй главный путь. Это позволило увеличить количество поездов.

