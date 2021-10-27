Собянин открыл новый пригородный вокзал Кокошкино будущего МЦД-4

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин открыл станцию Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции. В будущем пригородный вокзал войдет в состав четвертого маршрута МЦД.
Собянин подчеркнул, что строительство объекта продолжалось два года.
"В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает – комфорт дает. Но самое главное – это быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички", – отметил Собянин.
Мэр столицы рассказал, что в этом году в эксплуатацию введут еще два пригородных вокзала.
"Это будет частью МЦД-4 – самого крупного МЦД, соединит семь вокзалов Москвы. На все вокзалы отсюда можно будет приехать, практически на все", – добавил Собянин.
В ходе реконструкции был построен вокзал площадью 4 800 квадратных метров. Внутри обустроили терминал с двумя кассами, систему навигации, установили турникеты. На двух платформах организовали скамейки, стойки SOS и автоматы по продаже билетов.
Новый вокзал должен улучшить комфорт поездок примерно 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и ближайших СНТ. В 2022 году власти планируют благоустроить территорию вблизи станции.
Начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО "РЖД" Олег Тони рассказал, что в ближайшие два месяца будет открыто еще три станции – Аминьевская, Матвеевская и Минская.
Ранее сообщалось, что на станции Балашиха Горьковского направления МЖД открыли новую платформу, вестибюль, два турникетных павильона и крытый пешеходный мост. На участке от станции Стройка до Балашихи ввели в эксплуатацию второй главный путь. Это позволило увеличить количество поездов.
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