В МЖД рассказали, как будет выглядеть станция "Рижская" после реконструкции

В службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги рассказали, как будет выглядеть станция "Рижская" после реконструкции.

Пересадочный узел соединит линии метро, диаметров и наземный транспорт. Появится и многофункциональный комплекс.

Будущая "Рижская" станет одной из четырех станций, где будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. То есть пассажирам необязательно будет ехать на Ленинградский вокзал.

Кроме "Рижской" остановки предусмотрены на Петровско-Разумовской и в Зеленограде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.