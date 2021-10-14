Сотрудники ГИБДД смогут в режиме онлайн следить за нарушителями с помощью камер

Сотрудники ГИБДД в Москве получат доступ к дорожным камерам. Для этого на планшеты инспекторов установят специальное приложение, которое позволит подключаться к системам видеонаблюдения. Благодаря этому можно будет остановить любую машину, водитель которой неадекватно ведет себя на дороге.

Новая система позволит отслеживать, в том числе незарегистрированные и снятые с учета машины. Сейчас владельцы таких машин могут избегать штрафов и часто неадекватно ведут себя на дороге. Подобная история была, например, со скандальным блогером Эдвардом Билом, который устроил аварию на Садовом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.