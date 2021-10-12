Систему QR-кодов введут в Карелии с 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Карелии с 15 октября для посещения общественных мест понадобится QR-код, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн только с одним из этих документов", – написал Парфенчиков.

Он подчеркнул, что данная мера связана с увеличением числа заболевших коронавирусом.

Ранее власти Ленинградской области объявили о введении QR-кодов для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и спортивных клубов. Новые ограничения будут действовать с 15 ноября.

До этого власти Хакасии ввели требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании при посещении кафе и ресторанов.

В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

В Новосибирской области система QR-кодов начнет действовать с 25 октября.