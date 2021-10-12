Систему QR-кодов введут в Новосибирской области с 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Новосибирской области с 25 октября введут обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и систему QR-кодов при посещении массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дополнительные правила вводятся в связи с сохраняющейся напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости коронавирусом.

Ранее власти Ленинградской области объявили о введении QR-кодов для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и спортивных клубов. Новые ограничения будут действовать с 15 ноября.

До этого власти Хакасии ввели требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании при посещении кафе и ресторанов.

В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

