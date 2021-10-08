Власти Петербурга допустили ужесточение ограничений из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Власти Санкт-Петербурга не исключили вероятность введения новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом. В северной столице отмечается низкий темп вакцинации среди пожилого населения, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По его словам, в течение последних трех недель Санкт-Петербург занимал третью строчку рейтинга по темпам вакцинации, пропуская вперед Брянскую и Пензенскую области. В начале текущей недели этот показатель составлял 221 вакцинированный на 100 тысяч человек.
"Но надо сказать, что такой темп все-таки нас не удовлетворяет, прежде всего, потому что доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинированы пока 526 тысяч жителей", – приводит слова Лисовца РИА Новости.
Он выразил уверенность, что жителей удастся убедить в необходимости вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
"Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", – заключил глава комитета.
Ранее сообщалось о введении QR-кодов для посещения ресторанов, торговых центров и спортзалов в Татарстане. Новые ограничения начнут действовать с 11 октября.
До этого стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.
В частности, в Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.
Регионы РФ вводят ограничения для борьбы с коронавирусом
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