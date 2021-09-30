Губернатор Псковской области не исключил введения локдауна в регионе из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил вероятность введения локдауна в регионе из-за сложной эпидобстановки. По его словам, загрузка коечного фонда в регионе уже составляет 88%.
"Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2-3 недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции", – приводит его слова ТАСС.
В связи с этим, власти региона приняли решение ввести со следующей недели запрет на все массовые мероприятия из-за роста числа заболевших коронавирусом.
"На следующей неделе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия", – говорится в сообщении администрации региона.
Кроме того, все школы Пскова и 11 населенных пунктов перейдут на удаленный режим работы и обучения.
"С понедельника в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения допобразования на неделю (до 11 октября) переводятся на дистанционное обучение. Это Псков и район, Великие Луки и район, а также райцентры – Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники", – отмечается в сообщении.
Ранее из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Самарской области приняли решение ввести с 11 октября QR-коды для посещения фитнес-центров, кинотеатров, концертов, цирков и других культурно-досуговых учреждений.
Регионы РФ начали ужесточать ограничения из-за COVID-19
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