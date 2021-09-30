Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят в Липецкой области для ряда категорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор по Липецкой области объявил на официальном сайте об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан.

Это коснется граждан, работающих в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси.

Также обязательную вакцинацию проведут госслужащим, работникам органов власти на местах и подведомственных им организаций, работникам МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, бытовых услуг, парикмахерских, спортивных объектов, театров и учреждений культуры, промышленных предприятий непрерывного цикла.

Санитарные врачи называют ситуацию с пандемией в регионе неблагополучной, а темпы вакцинации – необоснованно замедленными.

По данным управления, на конец сентября один компонент вакцины от COVID-19 получили менее 45% взрослого населения при эпидемиологически эффективном охвате 75%.

По данным на 30 сентября в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса. При этом в Москве подтвердили 3 998 новых случаев COVID-19.

