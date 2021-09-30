Песков заявил, что не привитые от COVID-19 будут жить менее удобно из-за специфики вируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жизнь привитых от коронавируса является более удобной. При этом он напомнил о добровольном характере вакцинации.

"Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее он сообщил, что Оперштаб фиксирует рост заболеваемости по коронавирусу в РФ. При этом окончательное решение по тем или иным ограничительным мерам принимают власти регионов.

В России за последние сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 7 511 026 случаев коронавирусной инфекции.

