Врач напомнил о правилах ношения масок в общественных местах

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что всплеск заболеваемости коронавирусом в столице случился не только из-за сезонных колебаний, но и из-за того, что люди расслабились и перестали носить маски.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима. Он напомнил, что штраф за несоблюдение антиковидных мер может достигать 1 миллиона рублей, а приостановка деятельности организации – 90 суток.

Еще тщательнее стали следить и за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы. Штраф за проезд без средства индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей. С начала сентября контролеры выявили уже 27 тысяч нарушителей.

"Носить маски имеет смысл тогда, когда маски носят все. Они же не защищают каждого в отдельности, они защищают общество от того, кто заболел, но может еще этого не знать. Вот здесь маска – хорошее барьерное средство, чтобы человек не дышал и не чихал на окружающих. Если все носят маски, то угроза снижается", – сказал Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Надо помнить, что маски следует периодически менять, а не таскать в кармане грязную и нацеплять на уши, когда подходишь к кассе в магазине. Носить маски на подбородке тоже нет никакого смысла – она должна закрывать рот и нос. А так это формализм. Менять маску нужно каждые два часа или же когда она намокнет.

Вместе с тем врач напомнил о важности соблюдать безопасное расстояние в общественных местах. "Безопасное расстояние сложно соблюдать в транспорте, особенно в час пик. Но его нужно соблюдать там, где возможно. Чем больше и чаще соблюдать, тем безопаснее", – уточнил он.

Терапевт добавил, что в случае плохого самочувствия следует оставаться дома. А если у человека высокая температура, кашель и такое состояние длится больше трех дней, необходимо вызывать врача, подытожил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса фиксирует в России рост заболеваемости COVID-19, однако решения о введении тех или иных ограничительных мер в связи с ситуацией принимают сами регионы.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Оперштаб фиксирует последовательный рост заболеваемости в ряде регионов. По его словам, часть экспертов полагают, что новая волна коронавируса только начинается, другая – что она уже идет.