Врач напомнил о правилах ношения масок в общественных местах

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что всплеск заболеваемости коронавирусом в столице случился не только из-за сезонных колебаний, но и из-за того, что люди расслабились и перестали носить маски.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима. Он напомнил, что штраф за несоблюдение антиковидных мер может достигать 1 миллиона рублей, а приостановка деятельности организации – 90 суток.
Еще тщательнее стали следить и за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы. Штраф за проезд без средства индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей. С начала сентября контролеры выявили уже 27 тысяч нарушителей.
"Носить маски имеет смысл тогда, когда маски носят все. Они же не защищают каждого в отдельности, они защищают общество от того, кто заболел, но может еще этого не знать. Вот здесь маска – хорошее барьерное средство, чтобы человек не дышал и не чихал на окружающих. Если все носят маски, то угроза снижается", – сказал Хухрев.
Вместе с тем врач напомнил о важности соблюдать безопасное расстояние в общественных местах. "Безопасное расстояние сложно соблюдать в транспорте, особенно в час пик. Но его нужно соблюдать там, где возможно. Чем больше и чаще соблюдать, тем безопаснее", – уточнил он.
Терапевт добавил, что в случае плохого самочувствия следует оставаться дома. А если у человека высокая температура, кашель и такое состояние длится больше трех дней, необходимо вызывать врача, подытожил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса фиксирует в России рост заболеваемости COVID-19, однако решения о введении тех или иных ограничительных мер в связи с ситуацией принимают сами регионы.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Оперштаб фиксирует последовательный рост заболеваемости в ряде регионов. По его словам, часть экспертов полагают, что новая волна коронавируса только начинается, другая – что она уже идет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: