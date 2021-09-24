В Роспотребнадзоре ожидают заболеваемость COVID осенью ниже, чем в прошлом году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заболеваемость коронавирусом в России нынешней осенью прогнозируется ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью РИА Новости.
Эксперт оговорился, что эпидситуация в стране будет определяться уровнем соблюдения правил профилактики распространения вируса.
"Многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики – моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию", – объяснил Горелов.
Врач напомнил, что в стране продолжает действовать масочный режим. Он призвал носить маски и обратил внимание, что в азиатских стран это стало нормальной привычкой.
По информации эксперта, в данный момент в стране вакцину получили 40 миллионов россиян. Кроме того, часть граждан переболела вирусом. Однако, по мнению Горелова, для формирования популяционного иммунитета необходимо больше привитых.
Ранее специалист рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в различных российских регионах.
По словам Горелова, в стране на протяжении восьми недель наблюдалась стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. При этом в данный момент в регионах РФ фиксируется увеличение числа новых случаев коронавируса.
За последние сутки в России выявили 21 438 случаев коронавируса. При этом в 1 814 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
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