Торговый центр "Атриум" в Москве могут закрыть за нарушение масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский сообщил о возможном закрытии торгового центра "Атриум" в Москве в связи с нарушением масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости.
"...было установлено, что в торговом центре "Атриум", расположенном по адресу ЦАО, Земляной Вал, дом 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, одетыми ненадлежащим образом, – на подбородке", – заявил специалист.
По словам инспектора, юридическому лицу за выявленные нарушения грозит взыскание в размере до 300 тысяч рублей. В случае если халатные действия привели к причинению вреда здоровью людей торговый центр могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или приостановить его работу на 90 суток.
Как накануне заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в столичных магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима. Специалист отметил, что некоторые крупные торговые центры уже получили предостережения.
В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима
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