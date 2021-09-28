Торговый центр "Атриум" в Москве могут закрыть за нарушение масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский сообщил о возможном закрытии торгового центра "Атриум" в Москве в связи с нарушением масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости.

"...было установлено, что в торговом центре "Атриум", расположенном по адресу ЦАО, Земляной Вал, дом 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, одетыми ненадлежащим образом, – на подбородке", – заявил специалист.

По словам инспектора, юридическому лицу за выявленные нарушения грозит взыскание в размере до 300 тысяч рублей. В случае если халатные действия привели к причинению вреда здоровью людей торговый центр могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или приостановить его работу на 90 суток.

Как накануне заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в столичных магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима. Специалист отметил, что некоторые крупные торговые центры уже получили предостережения.