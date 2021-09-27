Полиция Москвы напомнила мигрантам об окончании послаблений из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская полиция напомнила, что иностранцы должны урегулировать свой правовой статус до 30 сентября включительно в связи с окончанием действия послаблений в миграционном законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"30 сентября истекает срок, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ, <...> могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения", – говорится в сообщении.

Всем тем, кто не урегулирует вопрос в указанный срок, грозят меры административного характера. Это не касается иностранцев, которые ранее покинули Россию в связи с возобновлением авиасообщения со странами, гражданами которых они являются.

Мигрантам рекомендовали заранее обращаться в отделы МВД и другие государственные органы, предоставляющие данную услуг, чтобы избежать скопления очередей.

Ранее замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов рассказал, что ведомство разрабатывает новый закон о миграции, который кардинально поменяет действующие в этой сфере правила. В частности, документ затрагивает вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев в России.

Предполагается, что останется всего два вида въезда – визовый и безвизовый, а пакет документов, которые сейчас оформляют иностранные граждане, заменят одним, единым документом. Кроме того, эксперты намерены уточнить правила оказания мигрантам медицинской помощи в рамках ОМС.

