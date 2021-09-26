МВД усилит контроль за прибывающими в РФ мигрантами при помощи IT-технологий

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В российском МВД решили усилить контроль за мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы министерства.

Как пояснили в МВД, законопроект позволяет повысить контроль за въездом и нахождением в стране иностранцев, установлением миграционных правил и получением мигрантами статусов. Документ был подготовлен в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

"Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля", – уточнили в МВД.

Там отметили, что законопроект уже прошел публичное обсуждение. Документ был отправлен в Минэкономразвития.

"Срок внесения в правительство РФ законопроекта – декабрь 2021 года", – подытожили в МВД.

Ранее стало известно, что с 29 декабря текущего года МВД РФ начнет выдавать трудовым мигрантам единый документ с электронным носителем.

Получить соответствующую пластиковую карту смогут иностранцы, прошедшие процедуру дактилоскопии и фотографирования. При этом, согласно более ранней информации, для оформления документа требовалось также обязательное медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний.