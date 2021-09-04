Мигрантов обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии с 29 декабря

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
С 29 декабря этого года МВД РФ начнет выдавать трудовым мигрантам пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии.
Об этом со ссылкой на соответствующий приказ министерства внутренних дел сообщает ТАСС.
"Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года", – сказано в документе.
Отмечается, что пластиковые карты с электронным носителем иностранцам будут выдавать при наличии технической возможности, во всех остальных случаях документ будет оформлен без него.
О том, что для пребывания в России мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем, стало известно в июле.
Отмечалось, что его выдадут только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Трудовых мигрантов обяжут сдавать отпечатки пальцев
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