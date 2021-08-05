В РФ с 29 декабря вводится обязательная дактилоскопия для трудовых мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с 29 декабря текущего года дактилоскопия станет обязательной для всех трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней", – говорится в сообщении.

В июле стало известно, что для пребывания в России мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем.

Получить такой документ иностранные граждане смогут только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

До этого сообщалось, что при въезде в Россию иностранные граждане должны будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами осуществления трудовой деятельности в стране.