"Это наш город": в транспорте Москвы выявили 27 тыс нарушений масочного режима

С начала сентября в московском транспорте выявили 27 тысяч нарушений масочного режима. Проверки усилили еще летом, после того как медики спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом.

Контролеры, работающие в общественном транспорте, теперь буду выписывать штраф за отсутствие маски в электронном формате. Это позволит сократит время оформления постановления в четыре раза и займет не более пяти минут.