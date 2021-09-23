В S7 объявили название нового лоукостера

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый российский лоукостер будет называться Citrus. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7 Group.

"Название не только отражает цель авиакомпании – соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиропоток лоукостера в первый год составит около миллиона пассажиров, а с 2024 года компания планирует выйти на показатель 6–7 миллионов человек. В пресс-службе отметили, что уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров.

В июле этого года в S7 Group сообщили о запуске собственного лоукостера. Основной акционер группы компаний Татьяна Филева рассказала, что лоукостер станет отдельной компанией с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью.

По ее словам, продажи билетов на рейсы нового лоукостера могут начаться в апреле следующего года.

