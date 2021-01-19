Савельев рассказал о планах создать в России новые лоукостеры

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в стране могут появится два новых лоукостера, один из которых планируется открыть в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

"...на мой взгляд, вполне реалистично создать два лоукостера: один в средней полосе России, второй – на Дальнем Востоке", – заявил представитель кабмина.

Савельев отметил, что назвал развитие системы низкобюджетных перевозок по России своим приоритетом при утверждении на пост министра в Госдуме.

Проблемой потенциального лоукостера на Дальнем Востоке глава Минтранса назвал пассажиропоток. Вместе с тем он считает, что система с тремя компаниями позволила бы полностью охватить всю страну.

В июле 2020 года идею совместного создания грузового и пассажирского лоукостеров обсудили делегации России и Узбекистана. На видеоконференции стороны также рассмотрели возможный рост числа рейсов между странами.

