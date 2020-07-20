Россия и Узбекистан могут совместно создать грузовой и пассажирский лоукостер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия и Узбекистан допускают создание совместной лоукост-авиакомпании для перевозки пассажиров и грузов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Возможное взаимодействие обсудили на видеоконференции подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности", – отметили в пресс-службе министерства транспорта РФ.

В ведомстве также добавили, что участники заседания рассмотрели возможность увеличения количества рейсов между Россией и Узбекистаном.

По итогам встречи была достигнута договоренность о скорейшем завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран. Он, в частности, предусматривает развитие сотрудничества в транспортном образовании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия могли бы более обширно использовать возможности Союзного государства. Глава кабмина отметил, что этому бы способствовала независимая интеграция.

