Россия и Узбекистан могут совместно создать грузовой и пассажирский лоукостер

20:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия и Узбекистан допускают создание совместной лоукост-авиакомпании для перевозки пассажиров и грузов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Возможное взаимодействие обсудили на видеоконференции подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности", – отметили в пресс-службе министерства транспорта РФ.
В ведомстве также добавили, что участники заседания рассмотрели возможность увеличения количества рейсов между Россией и Узбекистаном.
По итогам встречи была достигнута договоренность о скорейшем завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран. Он, в частности, предусматривает развитие сотрудничества в транспортном образовании.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия могли бы более обширно использовать возможности Союзного государства. Глава кабмина отметил, что этому бы способствовала независимая интеграция.
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