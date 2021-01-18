Эксперт заявил о возможном росте цен на авиаперелеты за границу

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Член Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов заявил, что цены на авиабилеты за границу могут вырасти в 2021 году не менее чем на 10%, передает News.ru.

"Авиакомпании в будущем будут зарабатывать на международных поездках. То есть цены будут значительно выше, чем они были до пандемии, практически в два раза, чем они были до коронавируса. Стоимость вырастет от 10 до 50%", – заявил Зотов.

Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" возобновит полеты в Словакию с 28 января. Полеты будут осуществляться каждый четверг в Братиславу. На этом направлении лоукостер будет использовать самолеты Boeing 737-800.

А с начала марта авиакомпания S7 Airlines планирует открыть чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу для категорий пассажиров, которым разрешены перелеты в условиях введенных ограничений в связи с пандемией.

