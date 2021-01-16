Количество рейсов между РФ и Египтом увеличат до пяти в неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество рейсов между Россией и Египтом вырастет до пяти в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва – Каир до пяти раз в неделю", – отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Египте ужесточили требования к документам, которые должны предъявлять туристы при въезде. Уточнялось, что справка о тесте на коронавирус должна быть на английском языке. Исследование на COVID-19 необходимо провести не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Кроме того, на документе должны быть подпись врача, QR- или штрих-код, а также оригинальная синяя печать.
С 27 января возобновится международное авиасообщение России с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. Отмечалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.
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