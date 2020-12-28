Египет ужесточил требования к справкам иностранных туристов

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Власти Египта ужесточили требования к документам, предъявляемым иностранными туристами при въезде, из-за роста числа поддельных справок о результатах ПЦР-тестирования, сообщает АТОР.

Как отмечают в Федерации гостиничных палат Египта, большинство подделок предъявляют туристы из Восточной Европы. Для борьбы с этим власти вводят дополнительные требования к сертификатам по тестам на COVID-19.

Теперь справка с отрицательным результатом должна быть написана на английском языке, а сам ПЦР-тест проведен не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Кроме того, на документе должна стоять оригинальная синяя печать, подпись врача и QR- или штрих-код.

Все личные данные отдыхающего, содержащиеся на бланке, должны быть указаны строго без ошибок и заполнены печатно. Новые правила предполагают возможность предъявления копии справки в электронном виде, отправленной по электронной почте учреждением, в котором проходилось тестирование.

Тест по-прежнему можно пройти в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады, его стоимость составляет 30 долларов. Однако туроператоры советуют туристам приезжать в страну с готовым заключением.

"При прилете в Каир путешественники обязаны иметь готовый тест на руках", – отметили туроператоры.

Как сообщалось, из-за негативных последствий пандемии коронавируса турсектор Египта каждый месяц теряет порядка 1,5 миллиарда долларов. В связи с этим власти страны приняли решение сделать туристическую визу Египта бесплатной до 30 апреля 2021 года. От оплаты пошлины за визу освободят туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан.