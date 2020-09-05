Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

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Россиянам рассказали о правилах въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Регламент опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, во всех трех странах понадобится отрицательный результат теста на COVID-19. Для посещения Египта и Мальдив анализ необходимо делать не позднее 72 часов до прибытия, а для посещения ОАЭ – не позднее, чем за 96 часов. При этом срок отсчитывается от момента сдачи анализа, а не от времени получения результатов.

Важно, чтобы справка была на английском или арабском языке в электронном или бумажном виде, если путешествующий прибывает в Каир. В Дубае потребуют документ на английском языке обязательно в печатном варианте.

По прибытии в ОАЭ понадобится прохождение еще одного ПЦР-теста на коронавирус. На Мальдивах такой, стоимостью около ста долларов, потребуют сделать при обнаружении симптомов ОРВИ.

Кроме этого, в данных странах запросят туристическую страховку, которая покрывает лечение COVID-19. В авиакомпании Emirates предоставление документа включено в стоимость билета.

Полеты на взаимной основе между Россией и Египтом, Мальдивами и ОАЭ осуществляются с 3 сентября. Так, в Египет смогут отправляться три рейса в неделю. В ОАЭ и Мальдивы – два в неделю.