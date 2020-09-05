Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Фото: ТАСС/EPA/KARIM ABDELAZIZ
Россиянам рассказали о правилах въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Регламент опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, во всех трех странах понадобится отрицательный результат теста на COVID-19. Для посещения Египта и Мальдив анализ необходимо делать не позднее 72 часов до прибытия, а для посещения ОАЭ – не позднее, чем за 96 часов. При этом срок отсчитывается от момента сдачи анализа, а не от времени получения результатов.
Важно, чтобы справка была на английском или арабском языке в электронном или бумажном виде, если путешествующий прибывает в Каир. В Дубае потребуют документ на английском языке обязательно в печатном варианте.
По прибытии в ОАЭ понадобится прохождение еще одного ПЦР-теста на коронавирус. На Мальдивах такой, стоимостью около ста долларов, потребуют сделать при обнаружении симптомов ОРВИ.
Кроме этого, в данных странах запросят туристическую страховку, которая покрывает лечение COVID-19. В авиакомпании Emirates предоставление документа включено в стоимость билета.
Полеты на взаимной основе между Россией и Египтом, Мальдивами и ОАЭ осуществляются с 3 сентября. Так, в Египет смогут отправляться три рейса в неделю. В ОАЭ и Мальдивы – два в неделю.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: