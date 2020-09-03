Названы страны, в которых россияне смогут отдохнуть зимой

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Российские туристы смогут провести зимние месяцы в Египте, ОАЭ и на Мальдивах. Как сообщил президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин, с данными странами восстановлено авиасообщение. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Предполагается, что в Каир из России будут летать три рейса в неделю. В Дубай и на Мальдивы еженедельно будут отправляться два рейса.
"Предлагать путешествия в эти страны можно будет уже после постановки первых рейсов. Данные направления всегда пользовались популярностью именно в зимний период. Хорошо, что они открылись в преддверии этого сезона", – отметил Горин.
Он добавил, что квоты на вылет в эти страны пока совсем небольшие, но это вопрос этапов.
Ранее сообщалось, что все въезжающие на территорию Мальдив обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус.
При этом власти не стали вводить обязательный карантин для въезжающих в страну. На карантин могут посадить только тех граждан, у кого будет выявлен коронавирус или есть симптомы.
Как уточняется, по прибытии в аэропорт Каира россияне должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. При этом обязательный карантин для туристов в стране не вводится.
Россия возобновляет авиарейсы еще в три страны
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