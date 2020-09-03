Прибывшим в Египет россиянам не потребуется карантин

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Россияне не должны будут проходить обязательный карантин после прибытия в Египет, сообщили в посольстве республики в Москве.
"Прохождение карантина не требуется", – приводит сообщение посольства ТАСС.
Как уточняется, в аэропорте Каира россияне должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.
Россияне, прилетевшие в Дубай, должны будут сдать тест на коронавирусную инфекцию. Также им необходимо будет иметь при себе отрицательный результат теста, сделанный за 96 часов до вылета. Справка должна быть оформлена на английском языке, сообщили в дипломатическом учреждении.
Греция планирует открыть границу с Россией 7 сентября. Въезжать страну смогут до 500 граждан РФ в неделю. Для пребывания на территории Греции россиянам необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.
Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
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