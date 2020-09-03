Россияне по прилете в Дубай должны будут сдавать тест на COVID-19

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Россияне по прилете в Дубай должны будут сдать тест на коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Дубае.

Также им необходимо будет иметь при себе отрицательный результат теста, сделанный за 96 часов до вылета. Справка должна быть оформлена на английском языке, сообщили в дипломатическом учреждении.

"По прилете туристы еще раз сдают ПЦР-тест, на мобильный телефон устанавливается приложение для трекинга. Результат теста приходит в течение 48 часов", – говорится в сообщении.

В генконсульстве добавили, что турист должен будет соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста. Кроме того, россиянам необходимо иметь при себе страховку, которая включает лечение коронавируса. Без нее лечение обойдется минимум в 1,5 миллиона рублей, добавили в генконсульстве.

Там отметили, что для туристов будет доступен только эмират Дубай, куда будут осуществляться авиарейсы.

Что касается резидентов эмирата Дубай, которые вылетают в ОАЭ из РФ, то они предварительно должны получить разрешение на въезд от Дубайской иммиграционной службы, сообщили в генконсульстве. Сделать это можно будет через соответствующий сайт, обработка запроса занимает от 2 до 48 часов. Резиденты других эмиратов должны будут пройти подобную процедуру через сайт федеральной службы.

В генконсульстве подчеркнули, что они также должны будут сдать ПЦР-тесты и перед полетом, и по прилете.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин подчеркнул, что восстановление полетов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы предоставляют гражданам РФ возможность провести зимние месяцы в теплых странах. Он отметил, что россияне также могут рассчитывать на постепенное расширение списка предложений от туроператоров.

"То, что открылись три направления, которые пользуются популярностью у российских туристов в зимний период, особенно хорошо в преддверии этого сезона. И Мальдивы, и Эмираты, и Египет, пусть даже через Каир остаются больше зимними направлениями. Сейчас, после постановки первых рейсов, можно будет предлагать путешествия в эти страны", – приводит слова Горина РИА Новости.

Он добавил, что квоты на въезд в настоящий момент ограничены, однако, по его словам, это вопрос этапов. Горин сообщил, что они будут меняться в сторону расширения, что можно проследить на других направлениях, которые были открыты ранее.

"Конечно, ограниченное количество рейсов пока не позволяет представить все многообразие предложений по этим направлениям, но уже сделан первый шаг, после которого можно рассчитывать на расширение зимнего списка", – отметил Горин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без ограничений.