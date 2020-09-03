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Общество

14:38

Россиянам для посещения Мальдив необходим свежий тест на COVID-19

общество туризм за рубежом

Фото: ТАСС/SIPA Asia via ZUMA Wire

Все въезжающие на территорию Мальдив обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Мальдивской Республике.

Отмечается, что с 10 сентября соответствующую справку должны предъявлять все граждане, которые въезжают в государство. Справка должна быть сделана не менее чем за 72 часа до приезда.

При этом власти не стали вводить обязательный карантин для въезжающих в страну. На карантин могут посадить только тех граждан, у кого будет выявлен коронавирус или есть симптомы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.

Как уточняется, по прибытии в аэропорт Каира россияне должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. При этом обязательный карантин для туристов в стране не вводится.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без ограничений.

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