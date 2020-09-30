30 сентября, 15:51
Фото: depositphotos/prescott10
Туристическая виза Египта будет бесплатной до 30 апреля 2021 года. Это одна из мер по поддержке отрасли, одобренная правительством страны, сообщает РИА Новости.
От оплаты пошлины за визу освободят туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Также власти позволили турфирмам отсрочить выплату задолженностей.
Помимо этого, правительством решено продлить до 31 декабря поддержку сектора авиаперевозок. С 1 января до 30 апреля 2021 года будет действовать новая программа, в рамках которой предоставят скидки на стоянку самолетов в аэропортах Египта и наземное обслуживание.
Отмечается, что из-за негативных последствий пандемии коронавируса турсектор страны каждый месяц теряет порядка 1,5 миллиарда долларов.
Сегодня авиасообщение с египетскими курортами налажено из нескольких городов Украины, Белоруссии, ряда европейских стран. С октября туристов в Египет будут отправлять Чехия и Франция.
3 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. В Росавиации заявили, что в Каир (Египет) и обратно допустимо летать три раза в неделю.
Для посещения Египта туристы должны сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия тест на коронавирус. Справка должна быть на английском или арабском языке в электронном или бумажном виде.
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