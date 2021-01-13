S7 откроет чартеры в итальянские Бари, Ольбию и Пизу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания S7 Airlines с начала марта откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу для категорий пассажиров, которым разрешены перелеты в условиях введенных ограничений в связи с пандемией.

"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии – Бари, Ольбию и Пизу. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", – сообщает перевозчик.

Там уточнили, что рейсы планируется осуществлять по следующему расписанию: по пятницам, начиная с 5 марта – Москва – Бари – Москва; по субботам, начиная с 6 марта – Москва – Ольбия – Москва; по воскресеньям, начиная с 7 марта – Москва – Пиза – Москва.

Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" возобновит полеты в Словакию с 28 января. Полеты будут осуществляться каждый четверг в Братиславу. На этом направлении лоукостер будет использовать самолеты Boeing 737-800. Желающие уже могут приобрести билеты в Словакию.